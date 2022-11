Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Autofahrerin flüchtete von Unfallstelle - großanlegte Suchaktion

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 13:00 Uhr, sind auf der B 500 in Höhe Höchenschwand-Frohnschwand zwei Autos kollidiert. Mindestens zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine beteiligte Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 32 Jahre alte Autofahrerin ins Schleudern geraten. Ihr Pkw kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault, in dem sich der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzten. Beide Fahrzeugen kamen nach dem Zusammenstoß abseits der Fahrbahn schwer beschädigt zum Stehen. Die Autofahrerin entfernte sich zu Fuß. Nach ihr wurde auch aufgrund eines möglichen Verletzungsbildes mit starken Kräften von Feuerwehr, Bergwacht, des Roten Kreuzes und der Polizei gesucht. Zum Einsatz kamen auch Suchhunde. Sie blieb verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass sie mutmaßlich mit einem mit steckendem Zündschlüssel abgestellten Pkw und danach mit öffentlichen Verkehrsmittel ihre Flucht fortsetzte. Die Ermittlungen dauern an. An beiden Autos entstanden Totalschäden. Der Sachschaden liegt bei rund 30000 Euro.

