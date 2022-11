Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen, L116: Tier verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 05.11.2022, gegen 19:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer die L116 in Fahrtrichtung Riegel. Nachdem offenbar ein Tier die Fahrbahn überquerte, bremste der Fahrer sein Fahrzeug derart stark ab, dass er ins Schleudern geriet und sich letztendlich überschlug. Er kam auf einem parallel zur Fahrbahn führenden landwirtschaftlichen Weg zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in ein benachbartes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell