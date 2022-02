Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto-Alarmanlage und Zeuge verhelfen Polizei zu schneller Festnahme: Zwei Verdächtige nach Pkw-Aufbruch festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Die schrillende Alarmanlage eines Pkws und ein darauf aufmerksam gewordener Zeuge, der im weiteren Verlauf genau richtig handelte, haben der Kasseler Polizei am gestrigen Montagabend im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zur schnellen Festnahme von zwei mutmaßlichen Auto-Aufbrechern verholfen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren, die aus Algerien stammen und momentan keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Sie sollen im Rahmen des sogenannten "beschleunigten Verfahrens" bis zu einer zeitnah stattfindenden Hauptverhandlung in Haft bleiben. Darüber entscheiden nun Staatsanwaltschaft und Gericht.

Der 61 Jahre alte Zeuge aus Kassel hatte gegen 19:50 Uhr die Polizei wegen des Auto-Aufbruchs in der Wilhelmshöher Allee, in Höhe der Hausnummer 270, unweit der Rolandstraße, gerufen. Wie er schilderte, war er wegen der Alarmanlage des 5er BMW auf die Tat aufmerksam geworden. Im weiteren Verlauf gab der 61-Jährige eine präzise Personenbeschreibung der beiden flüchtenden Täter ab und behielt beide Männer mit gebührendem Abstand im Auge. Dank dieser Unterstützung war es für die herbeieilenden Streifen der Polizeireviere Süd-West und Mitte ein Leichtes, die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Busbahnhofs vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe festzunehmen. Der Besitzer des BMW, der zur Tatzeit offenbar nur in einer nahen Bankfiliale Geld abheben war, war anschließend sogar vom Tatort weggefahren, ohne zunächst etwas von dem Einbruch und der eingeschlagen hinteren Dreiecksscheibe an seinem Auto zu bemerken. Er meldete sich jedoch wenige Minuten später ebenfalls telefonisch bei der Polizei, um die Tat anzuzeigen. Dabei konnten die Beamten ihm am Telefon mitteilen, dass die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter bereits festgenommen hat. Bei den beiden Tatverdächtigen fanden die eingesetzten Streifen zudem eine schwarze Brusttasche mit diversem Inhalt, die eindeutig dem BMW-Besitzer zugeordnet und ihm nach seiner Rückkehr an den Tatort wieder ausgehändigt werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Festgenommenen werden derzeit bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

