Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Gruppe sprüht Graffitis an Wehlheider Schule: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Eine unbekannte mehrköpfige Gruppe hat am gestrigen Montagabend, gegen 18:45 Uhr, Graffitis an eine Schule in der Kasseler Hupfeldstraße gesprüht. Der Hausmeister hatte zu dieser Zeit mehrere Stimmen aus dem Bereich des Schulhofes gehört. Als er daraufhin nach dem Rechten schaute und die frischen Farbschmierereien entdeckte, sah er noch einen dunkel gekleideten Jugendlichen wegrennen. Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, die allerdings ohne Erfolg verlief. Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West am Tatort feststellten, waren mit roter und schwarzer Farbe verschiedene Schriftzüge und Zeichen an die Hauswand sowie mehrere Fenster der Schule gesprüht worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

