Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Wegberg-Arsbeck (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen unbekannte Täter am 17. Juli (Sonntag), gegen 18.20 Uhr, in ein Wohnhaus an der Helpensteinstraße ein. Sie suchten in sämtlichen Räumen nach Diebesgut und stahlen Bargeld sowie zwei Uhren. Was sie sonst noch entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

