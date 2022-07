POL-HS: Diebstähle aus parkenden Pkw

Waldfeucht-Selsten (ots) - Am Sonntag, 17. Juli, betraten zwei männliche Personen das Gelände eines Rohbaus an der Selstener Straße. Als eine akustische Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Ortschaften Laffeld/Schierwaldenrath. Eine Person war schlank, bekleidet mit hellem Kapuzenpullover, dunkler Hose und schwarzen Schuhen. Der Mann führte eine Taschenlampe bei sich. Die zweite Person trug ein rötliches "Baumfällerhemd". In der ...

