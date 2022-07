Gangelt (ots) - Am Samstag (16. Juli) gingen ein Mann aus Gangelt und seine erwachsene Tochter mit einem Hund am Rodebach entlang spazieren. Dabei fuhren mehrmals zwei Personen auf einem Kleinkraftrad an ihnen vorbei. Als der Gangelter den Fahrer darauf ansprach, dass dieser hier nicht fahren dürfe, reagierten beide frech und pöbelnd. Was sie sagten, verstanden die Spaziergänger nicht, da es in niederländischer ...

mehr