POL-HS: Hausfriedensbrüche

Heinberg-Geilenkirchen (ots) - In Heinsberg-Kirchhoven brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Stohfeld. Der Brand wurde gegen 11.30 Uhr am Freitag, 15. August, entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Sonntag, 17. Juli, geriet die Böschung der Müncherather Straße zwischen Gut Müncherath und der Straße Am Rodebach in Geilenkirchen-Nierstraß in Brand. Durch die hinzu gerufene Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. In beiden Fällen hat die Polizei die ...

mehr