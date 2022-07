Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Übach-Palenberg, Übach, Rollerdiebstahl In der Zeit von Freitag, 15.07.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke "Piaggio". Der Roller war mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet und stand auf einem Parkstreifen in der Talstraße. Waldfeucht, Diebstahl eines Leichtfahrzeugs Unbekannte entwendeten in der Zeit von ...

