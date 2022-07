Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Waldfeucht-Selsten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4, zwischen den Ortschaften Heinsberg-Laffeld und Waldfeucht-Selsten, der sich am Samstag, 16. Juli, gegen 16.08 Uhr ereignete, (wir berichteten mit PB Nr. 194_NA vom 16. Juli 2022) sucht die Polizei Zeugen. Die Fahrerin eines Transporters war in Richtung Selsten unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder denen der Transporter zuvor aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online ein Hinweis gegeben werden über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

