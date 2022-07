Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 194 -Nachtrag- vom 16.07.2022

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Waldfeucht-Selsten - Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Am heutigen 16.07.2022 gegen 16.08 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 zwischen den Ortschaften Heinsberg-Laffeld und Waldfeucht-Selsten gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrerin eines Transporters dort in Richtung Selsten und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und die Fahrerin wurde eingeklemmt. Trotz eingesetzten Notarztes verstarb die Unfallfahrerin. Die Unfallstelle wurde durch Polizeikräfte zur Unfallaufnahme weiträumig gesperrt. Derzeit dauern die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Identität der Fahrerin an.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Heinsberg zu wenden 02452 - 920-0.

