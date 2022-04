Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall bei Schneeregen im Begegnungsverkehr - Traktorfahrer flüchtig

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Freitagmorgen (01.04., 08.50 Uhr) befuhr ein 58-jähriger Transporter-Fahrer die Triftstraße in Fahrtrichtung Mastholte. In Höhe der Glüpkerheide kam dem Bielefelder ein Traktor entgegen. Im Beim Vorbeifahren kam es zu Beschädigungen an dem Transporter. Der Traktor-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Traktor soll grün gewesen sein. Auffällig waren die breiten Reifen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell