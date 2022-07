Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Diebstahl gefilmt

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter drang am Samstag, 15. Juli, gegen 2.30 Uhr, unbefugt in den Wintergarten eines Hauses an der Straße Am Dorfteich ein. Er entwendete Zigaretten und verschaffte sich dann Zugang zu einem Pkw, der in der Einfahrt parkte. Hieraus stahl er eine Sonnenbrille. Bei seiner Tat wurde der Mann videografiert. Er war mit einer hellen Mütze, einer hellen Weste sowie einem dunklen Longshirt und einer hellen Hose sowie Mundschutz bekleidet. Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie auch online einen Hinweis geben, entweder über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

