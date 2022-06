Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht in Einbahnstraße- Nissan rutscht in Graben

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Donnerstagmittag (2.6.) zu einem Verkehrsunfall auf der Ostraße. Eine 80-jährige Fahrerin aus Löhne befuhr gegen 13.17 Uhr die Ostraße aus Richtung Werster Straße in Richtung Alter Salzweg. Etwa 150m vor der Einmündung Alter Salzweg kam der Nissan-Fahrerin ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen, obwohl für diesen die Durchfahrt der Oststraße von der entgegenkommenden Fahrtrichtung (Verkehrszeichen 267) nicht zulässig ist. Da sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug mittig der Fahrbahn fuhr, musste die Löhnerin, aufgrund der Enge der Fahrbahn, nach rechts ausweichen. Hierbei kam sie mit ihrem Nissan auf den unbefestigten Grünstreifen und rutschte in den rechtseitigen Graben. Der weitere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Nissan musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Beteiligten oder weiteren Zeugen, die Angaben zu diesem oder dem Unfall machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

