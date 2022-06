Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Zeugen verfolgen Täter

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (2.6.) konnten Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am Westring eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser den Kassenbereich passierte, ohne die eingepackte Ware zu bezahlen. Der Mann packte gegen 13.50 Uhr mehrere Lebensmittel und Kleidungsstücke im Wert von 141 Euro in eine Tasche und verließ den Markt mit der Ware. Zwei Mitarbeiter folgten dem Mann und sprachen ihn im Eingangsbereich an. Der Tatverdächtige rannte in Richtung des anliegenden Parkplatzes davon und konnte nur mit erheblicher körperlicher Kraft von den Mitarbeitern und einem weiteren hinzukommenden Zeugen festgehalten werden. Der Tatverdächtige wehrte sich und schlug mehrfach um sich. Durch das Gerangel wurde ein Zeuge, so wie der alkoholisierte Täter leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten konnte der Ladendieb letztendlich festgehalten werden. Eine Überprüfung der Person ergab, dass es sich um einen 29-Jährigen Mann aus Polen handelt, der sich zurzeit für handwerkliche Arbeiten in Deutschland aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt. Die weitere Bearbeitung hat das Kriminalkommissariat übernommen.

