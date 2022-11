Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L106: Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallt - vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.11.2022, gegen 02:50 Uhr verlor ein 18-jähriger Fahrzeugführer auf der L 106, von Bleichheim kommend in Richtung Schuttertal, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Trotz Gegensteuern geriet das Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war, in Schleudern und kam auf einem abschüssigen Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrzeugführer, sowie die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in ein Kreiskrankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort im Einsatz. Beim Fahrzeugführer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

