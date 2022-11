Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Brand in einem nicht bewohnten Gebäude in Unterweschnegg

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.11.2022, hat es in einem nicht mehr bewohnten Gebäude in Höchenschwand-Unterweschnegg gebrannt. Gegen 12:45 Uhr war Rauch aus dem Anwesen bemerkt worden. Im Gebäude gehaltene Tiere wurden ins Freie gebracht. Die Feuerwehren aus Höchenschwand, St.Blasien und Weilheim rückten mit rund 60 Kameraden an. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer eindämmen und löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 250000 Euro. Möglicherweise könnte eine technische Ursache zum Brand geführt haben.

