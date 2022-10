Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221012-3: Mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen

Elsdorf (ots)

Kriminalbeamte klären durch die Vernehmung des Tatverdächtigen weiteren Sachverhalt auf

Polizisten haben am Mittwochmorgen (12. Oktober) in Elsdorf einen Mann (27) vorläufig festgenommen. Polizisten trafen den Tatverdächtigen schlafend in einem Zimmer einer Doppelhaushälfte an, in die er nach derzeitigem Sachstand zuvor eingebrochen war. In seiner Vernehmung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige offenbar in der Nacht zu Mittwoch für einen weiteren Polizeieinsatz gesorgt hatte, bei dem unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.

Gegen 6.30 Uhr meldete ein Zeuge (56) den Einbruch in das an der Sindorfer Straße gelegene Haus seines Vaters. Der aufmerksame 56-Jährige hatte auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera einen unbekannten Mann im Haus seines Vaters gesehen. Nach ersten Informationen soll der Unbekannte gegen 4 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Tatverdächtigen schlafend in einem Wohnraum. Neben ihm lag eine Metallstange, die die Beamten als Beweismittel sicherstellten. Der nunmehr Aufgeweckte hatte keine Ausweispapiere bei sich. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er mit der Metallstange eine Scheibe der Haustür eingeschlagen.

Kriminalbeamte vernahmen den 27-Jährigen mit Unterstützung eines Dolmetschers. Dabei äußerte er in der Nacht mit einem Zug zusammengestoßen zu sein. Die Ermittler verständigten vorsorglich Rettungskräfte. Der Mann ist nach derzeitigen Informationen unverletzt.

Mit dieser Aussage in der Vernehmung brachte der Tatverdächtige Klarheit in einen bislang rätselhaften Polizeieinsatz. Gegen 2.15 Uhr hatte der Führer eines Güterzuges die Polizei alarmiert. Er gab an, dass der mit dem Zug in Richtung Aachen gefahren sei und im Bereich Buir mit einer Person kollidiert sei. Mehrere Beamte der Bundespolizei sowie der Polizei Rhein-Erft-Kreis suchten an der Bahnstrecke, die dort parallel zur Bundesstraße 477 verläuft. Aus der Luft unterstützte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Suchmaßnahmen. Hinweise auf einen möglichen Verletzten fanden die Einsatzkräfte jedoch nicht.

Der 27-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (akl/he)

