Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221012-1: Polizei fahndet nach unbekanntem Fahrradfahrer

Pulheim (ots)

Gesuchter nach Zusammenstoß mit Fußgänger flüchtig

Am Dienstagmorgen (11. Oktober) ist ein Fußgänger (44) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Stommeln leicht verletzt worden. Ein bei dem Unfall beteiligter Fahrradfahrer soll von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Die Verkehrsunfallermittler suchen Zeugen und nehmen Hinweise zu dem Fall unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war der 44-Jährige gegen 7 Uhr auf der Venloer Straße unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen der Gartenstraße und der Nettegasse soll es zur Kollision mit dem unbekannten Radfahrer gekommen sein. Der sei dann auf dem Gehweg in Richtung Gartenstraße davongefahren. Die Verletzungen des Fußgängers behandelte ein Arzt ambulant in einem Krankenhaus. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell