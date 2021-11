Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abendlicher Polizeieinsatz in der Heese

Celle (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, um 19 Uhr, kam es in der Welfenallee in Celle zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei Celle war anfangs ein Verdacht der Freiheitsberaubung gemeldet worden und dementsprechend mit einem größeren Polizeiaufgebot im Einsatz. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden und die betroffene Person wohlbehalten angetroffen werden. Zu den genauen Umständen dieses Einsatzes hat die Polizei Celle die Ermittlungen aufgenommen und kann derzeit keine weiteren Auskünfte geben.

