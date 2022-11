Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer gerät von Straße und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 06.11.2022, gegen 15:45 Uhr, ist ein Autofahrer auf der K 6587 zwischen Bad Säckingen und Rickenbach-Egg von der Straße geraten und hat sich leicht verletzt. Der 32-jährige war bergwärts unterwegs, als er in einer Kurve mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abkam. Der Pkw blieb schwer beschädigt an einem Baum liegen. Der leicht verletzte Fahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Er musste nicht in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 45000 Euro.

