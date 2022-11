POL-FR: Weilheim: Drei Verletzte bei Auseinandersetzung nach Veranstaltung

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 06.11.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Laufenburg in einer Wiese stecken geblieben. Kurz vor 06:00 Uhr war der neben der Straße stehende Pkw an der Kreuzung L154/L 151A der Polizei gemeldet worden. Auf dem Fahrersitz saß ein 62 Jahre alter Mann, der deutlich alkoholisiert schien. Eine Alkoholüberprüfung ...

