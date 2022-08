Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter geriet auf der BAB 14 in Brand

Grabow/Stolpe (ots)

Am Mittwochmittag ist auf der BAB 14 bei Grabow ein mit 5 Personen besetzter Kleintransporter in Brand geraten. Der Fahrer stoppte den Transporter daraufhin auf dem Standstreifen, worauf sich alle Insassen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz, die den Brand, der bereits auf eine angrenzende Böschung übergegriffen hatte, löschte. Im Ergebnis wurde der Kleintransporter durch den Brand erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht beziffert worden. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Brandenburg voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert derzeit weiterhin an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, ein technischer Defekt am Fahrzeug wird nicht ausgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell