Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall in Baustelle: Motorradfahrer schwerverletzt

Hagenow (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am späten Dienstagabend ein Motorradfahrer in Hagenow schwerverletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer ampelgeregelten Baustelle auf der B321 in der Toddiner Chaussee. Nach ersten Erkenntnissen soll der 29-jährige rumänische Motorradfahrer bei Rot in die Baustelle gefahren und dabei seitlich mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert sein. Infolgedessen stürzte der 29-Jährige und verletzte sich schwer. Der Schwerverletzte, der keinen Schutzhelm trug, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer soll sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß am Fahrbahnrand abgestellt und sich zunächst vom Unfallort entfernt haben. Vor Ort befindliche Zeugen meldeten den Unfall der Polizei und konnten zudem Angaben zum mutmaßlichen Autofahrer machen. Dieser kam wenig später zum Unfallort zurück. Dabei handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Rumänien. Der PKW wurde durch die Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Es soll unter anderem festgestellt werden, ob der 31-Jährige das Auto zum tatsächlichen Unfallzeitpunkt gefahren hat. Beim Motorrad- als auch Autofahrer wurden anschließend Blutproben genommen, da bei beiden der Verdacht auf Alkoholeinwirkung besteht. Weitere Überprüfungen ergaben, dass das Motorrad nicht versichert war und der 29-jährige Motorradfahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein soll. Gegen ihn ist Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden soll sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell