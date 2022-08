POL-LWL: Bereits jetzt mehr Trickbetrügereien als im gesamten letzten Jahr

Hagenow (ots) - Eine 35-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Montagnachmittag in Hagenow bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung in der Rudolf-Tarnow-Straße, als das Auto ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen nach rechts mit dem Elektrofahrrad zusammenstieß. Dessen Fahrerin war auf dem Radweg in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Die 35-jährige Frau ...

mehr