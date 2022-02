Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220208 - 0139 Frankfurt-Westend: Frankfurter Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Frankfurt (ots)

(ro) Am Samstagabend (5. Februar 2022) hat die Frankfurter Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. Mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer waren dabei mitunter deutlich zu schnell unterwegs.

Im Zeitraum von 22:20 Uhr bis 23:50 Uhr führten die Polizistinnen und Polizisten auf der Miquelallee Geschwindigkeitsmessungen in stadteinwärtiger Richtung durch. In insgesamt 22 Fällen wurden dabei Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt, die an dieser Stelle 60 km/h beträgt. In 14 Fällen davon mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Darunter befinden sich auch 9 Verstöße, bei denen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nun mit einem drohenden Fahrverbot rechnen müssen. Dies betrifft insbesondere eine Messung, bei der die Beamtinnen und Beamten einen negativen Spitzenwert von 102 km/h feststellten.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört seit Jahren zu den Hauptunfallursachen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch in Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell