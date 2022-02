Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220207 - 0138 Frankfurt-Sachsenhausen/Kalbach: Verkauf eines E-Scooters führt zur Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamte nahmen am Freitag, den 4. Februar 2022, einen 16-Jährigen und zwei 18-Jährige in Sachsenhausen fest, die versuchten, einen gestohlenen E-Scooter zu verkaufen.

Bereits zwischen dem 01.02. und dem 02.02.2022 war es im Stadtteil Kalbach in einem Mehrfamilienhaus zum Diebstahl eines E-Scooters gekommen. In der Folge entdeckte ein Familienangehöriger des Geschädigten den gestohlenen E-Scooter in den sozialen Medien, in welchen dieser angeboten wurde. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Anbieter und der Hinzuziehung der Polizei sollte nun in Sachsenhausen am Diesterwegplatz ein Verkaufsgeschäft stattfinden. Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, erschienen drei junge Männer mit dem angebotenen E-Scooter tatsächlich am vereinbarten Treffpunkt. Der Verkauf der Ware verlief zur Überraschung der drei wohl anders als erwartet. Denn nun traten Zivilfahnder in Erscheinung und ließen bei den zwei 18-Jährigen und einem 16-Jährigen die Handschellen klicken. Der E-Scooter konnte im weiteren Verlauf als der entwendete des Geschädigten identifiziert und an diesen wieder ausgehändigt werden.

Die drei Festgenommenen mussten die Beamten auf ein Polizeirevier begleiten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

