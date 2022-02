Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220207 - 0136 Frankfurt-Niederrad: Buntmetalldiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Funkstreife fiel am Sonntag, den 6. Februar 2022, gegen 03.40 Uhr, in der Lyoner Straße ein weißer Transporter auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Aus diesem Grund sollte das Fahrzeug angehalten und dessen Fahrer überprüft werden.

Noch bevor die Beamten an das Fahrzeug herantreten konnten, flüchtete dessen Fahrer in einen hinter dem Transporter wartenden Pkw, welcher sofort in Richtung der Autobahn davonfuhr. In dem Transporter fanden sich Kupferkabel verschiedener Durchmesser im Wert von rund 20.000 EUR sowie zwei gestohlene Kennzeichen aus Aschaffenburg bzw. Gießen. Die Ermittlungen ergaben, dass das entwendete Kabel von einem Grundstück in der Colmarer Straße stammte. Dort werden verschiedenste Kabeltrommeln aufbewahrt. Der Zaun zu dem Gelände war durchschnitten worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11000 an das 10. Polizeirevier zu wenden.

