Polizei Düsseldorf

POL-D: Auf der Kö: Hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11. Juni 2022, 15:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub auf der Königsallee. Einem 52 Jahre alten Mann wurde am Samstagnachmittag eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Die Tatverdächtigen sind flüchtig.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Düsseldorfer zu Fuß auf der "Bankenseite" der Königsallee unterwegs. Etwa in Höhe Bastionstraße näherte sich ihm plötzlich ein Unbekannter und packte ihm unvermittelt am Unteram. Dabei riss er ihm dann seine luxuriöse Armbanduhr vom Handgelenk. Mit der Beute rannte der Täter in Richtung Bastionstraße davon. Dort wartete ein Komplize mit einem Motorroller auf ihn. Auf dem Roller flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Haupttäters liegt vor: Es handelt sich um einen jungen Mann im Alter von 16 - 18 Jahren. Er ist etwa 1, 65 Meter groß, trug schwarze Kleidung und eine weiße Basecap. Geflüchtet sind die Täter mit einem dunklen Motorroller.

Hinweise nimmt das Jugendkommissariat KK 36 unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell