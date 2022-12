Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Bocholt (ots)

In den vergangenen Tagen meldeten sich Betrüger telefonisch bei verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern und gaben sich als Mitarbeiter eines Geldinstitutes aus. Sie nannten dabei die Namen der real existierenden Mitarbeiter und im Display der Angerufenen erschien durch technische Tricks auch die Telefonnummer der Bank. Durch dieses Vorgehen erschlichen sich die Täter das Vertrauen. Die Betrüger gaben dann vor, dass es zu Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit der Debitkarte gekommen sei und nunmehr die Anmeldedaten geändert werden müssten. Dazu übersandten die Täter einen Link und es gelang Ihnen auch, Ihren Opfern eine TAN zu entlocken. Mit den sensiblen Daten können die Täter dann Online-Zahlungen zu Lasten der Geschädigten tätigen. In zwei Fällen wurden so in den vergangenen Tagen zwei Bocholter zu Opfern dieser Betrügereien. Präventionshinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ (fr)

