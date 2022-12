Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Wohnhaus

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Dierteweg; Tatzeit: 12.12.22, zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr;

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten noch unbekannte Täter am Montagnachmittag bei einem Einbruch in Isselburg. Die Einbrecher hatten dazu ein Fenster des Einfamilienhauses aufgebrochen und dann das Haus durchsucht. Das Geschehen am Dierteweg trug sich zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr zu. Spuren auf dem Hof vor dem Wohnhaus deuten darauf hin, dass der oder die Täter mit einem KFZ vorgefahren sind. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

