POL-BO: Bochumer (19) bei Unfall schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag, 13. Mai, in Witten ist eine 35-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 60-jähriger Bochumer gegen 13.20 Uhr mit seinem Pkw die Ardeystraße in aufsteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 76 hielt eine vor ihm fahrende 35-jährige Wittenerin ihr Fahrzeug an, um einem 54-jährigen Wittener das Ausfahren aus einer ...

