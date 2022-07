Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0451 --Tach der Fans--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 24.07.2022, 12 bis 18 Uhr

Am kommenden Sonntag findet am wohninvest WESERSTADION der so genannte "Tach der Fans" statt. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten und rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Veranstalter rechnet bei diesem Familienfest mit bis zu 20.000 Besuchern. Da am Stadion keine Kraftfahrzeugparkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt die Polizei Bremen allen Besucherinnen und Besuchern die Anreise zu Fuß, mit Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit Verkehrsbehinderungen, insbesondere rund ums Weserstadion, ist zu rechnen. Der Bereich sollte entsprechend weiträumig umfahren werden.

Erfahrungsgemäß nutzen Taschendiebe Menschenmengen aus, um unbemerkt Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei empfiehlt allen Besuchern deshalb, ihr Portemonnaie und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell