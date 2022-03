Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte - Mann landet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 05.03.2022, gegen 02:45 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann zunächst eine Warnbake an der Baustelle eines ehemaligen Kaufhauses in der Wredestraße in Ludwigshafen am Rhein. Nachdem der junge Mann durch zivile Kräfte der Polizei nur wenige Meter entfernt gestellt werden konnte, reagierte dieser umgehend verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Weiterhin widersetzte er sich den Anweisungen der Polizei, unterschritt trotz mehrfacher Aufforderung immer wieder den Mindestabstand und wurde in der Folge für den Rest der Nacht dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Beleidigung wurde eingeleitet.

