Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Widerstand nach Diebstahl

Freiburg (ots)

Ein 23-Jähriger, der bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof erwischt wurde, soll bei der anschließenden Kontrolle Widerstand geleistet haben. Die Mitnahme zur Dienststelle konnte erst nach der Fesselung des Mannes durchgeführt werden.

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht am Sonntagmittag in einem Lebensmittelgeschäft am Freiburger Hauptbahnhof gestohlen zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei konnte das Diebesgut, jedoch kein Ausweis bei dem gambischen Staatsangehörigen aufgefunden werden. Zur weiteren Identitätsfeststellung sollte der Mann die Streife zur Dienststelle begleiten. Dieser Aufforderung soll er jedoch nicht gefolgt sein und wäre stattdessen losgelaufen und hätte dabei versucht die Bundespolizistin auf die Seite zu stoßen. Dabei gelang es der Beamtin jedoch den 23-Jährigen festzuhalten und gemeinsam mit ihrem Streifenpartner dem Mann, trotz dessen Widerstand, Handschellen anzulegen und ihn zur Dienststelle zu verbringen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte konnte er diese wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell