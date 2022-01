Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 30-Jähriger, der unter anderem dreimal zur Festnahme ausgeschrieben war, konnte durch Kräfte der Bundespolizei in Freiburg festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagabend (15.01.2022) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Dabei konnte sich der nigerianische Staatsangehörige nicht ausweisen. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab insgesamt neun Ausschreibungen gegen den Mann. Drei Haftbefehle waren gegen ihn zu vollstrecken. Wegen Computerbetrug war eine Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro zu vollstrecken, wegen Diebstahl 800 Euro und wegen Hausfriedensbruch 100 Euro. Des Weiteren suchten vier Behörden bzw. Gericht den 30-Jährigen mit Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung und nach dem Asylgesetz. Im Schengener Informationssystem (SIS) war der Mann durch Österreich und Italien zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Da der 30-Jährige nicht über gültige aufenthaltslegitimierende Dokumente verfügt wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen von insgesamt 2340 Euro nicht begleichen konnte wurde er zur Vollstreckung der insgesamt 210 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

