POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 19.03.2022

Altkreis Aurich

Verkehrszeichen entwendet

Aurich - Zwei 19-jährige Männer aus Aurich entwendeten am Samstagmorgen, gegen 03:25 Uhr, ein Verkehrsschild, welches im Bereich der "Pferdemarkt-Kreuzung" in Aurich stand. Dieser Vorfall wurde durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde das Verkehrszeichen durch die leicht alkoholisierten Täter wieder eingesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Aurich - Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Jade mit seinem VW Polo den Doornkaatsweg in Aurich und wollte die vorfahrtberechtigte Straße "Schirumerfeld" überqueren. Dabei übersah er einen 48-jähriger Mann aus Aurich, welcher mit seinem VW Caddy die Straße "Schirumerfeld" in Richtung Schirumer Leegmoor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die erheblich beschädigt wurden. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit anschließender Straßensperrung Aurich - Ein 24-jähriger Mann aus Aurich befuhr am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, die Dornumer Straße (L 7) in Aurich stadteinwärts. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Mann auf den Gegenfahrstreifen und touchierte einen Anhänger, der am Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes aus Eversmeer angebracht war. Durch den Unfall wurde der 24-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste die L 7 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr für Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Altkreis Norden

Frauen angegriffen

Norden - Nicht unerhebliche Verletzungen erlitt eine 20-jährige am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr, als sie im Neuen Weg in Norden unterwegs war und sie und ihre Begleiterin von einer bisher nicht bekannten männlichen Person aus einer Gruppe heraus angegriffen wurden. Die 20-jährige wurde getreten, erlitt Verletzungen am Kopf und den Beinen. Zeugen/ Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden.

Müllcontainer brannte

Norden - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, geriet aus bisher nicht geklärter Ursache ein Müllcontainer in der Rheinstraße in Norden in Brand. Der Container befand sich an einem Mehrparteienhaus. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweisgeber können sich an die Polizei Norden wenden, Tel. 04931 9210.

Ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss Upgant - Schott - Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein landwirtschaftliches Gespann auf der Brookmerlander Straße in Upgant - Schott kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein mitgeführter Anhänger nicht versichert war. Bei dem 23-jährigen Fahrer des Gespanns wurde zudem der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Bei dem Kontrollierten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Norden - 1,4 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests, der bei einer 39-jährigen Autofahrerin durchgeführt wurde. Die Angehaltene war am Freitag, gegen 15:00 Uhr, mit ihrem VW Polo im Stadtgebiet Norden unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurde. Die Fahrt war damit am Kontrollort beendet. Blutentnahme, Führerscheinsicherstellung und Einleitung eines Strafverfahrens sind die Folgen dieser Fahrt.

Unversichertes Zweirad benutzt

Lütetsburg - Bei der Kontrolle eines 42-jährigen Fahrers eines FmH 25 (Fahrrad mit Hilfsmotor) am Freitag, gegen 14:50 Uhr, auf der Landstraße in Lütetsburg wurde festgestellt, dass keine Pflichtversicherung bestand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet Großheide - Auf der Schloßstraße in Großheide kam es am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, zu einem Unfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines Hyundai prallte in einer Kurve, da sie sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, gegen den entgegenkommenden Peugeot eines dort fahrenden Mannes. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, konnte aber zeitnah ermittelt werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellte sich dann heraus, dass 53-jährige Hyundai-Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Autofahrerin wird sich jetzt in einem Strafverfahren für ihr Verhalten verantwortlich zeigen müssen.

Landkreis Wittmund

Bushaltestelle beschädigt

Wittmund - In der Nacht zum Sonnabend beschädigten derzeit unbekannte Täter zwei Glaselemente von einem Warteunterstand am Marktplatz in Wittmund. Die Meldung bei der Polizei in Wittmund erfolgte gegen 03:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen. Telefon: 04462-9110.

