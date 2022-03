Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Wiesmoor - Radfahrerin verletzt +++ Ihlow/Ochtelbur - Autofahrer bei Unfall verletzt +++ Norden - Pedelec-Fahrer verletzt +++ Norden - Feuer in Kaffeerösterei

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In Aurich wurde am Donnerstag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten ein schwarzes Elektro-Damenrad der Marke Pegasus vor einem Einkaufszentrum am Fischteichweg. Die Tatzeit ist zwischen 8 Uhr und 8.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Donnerstag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 79 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Marktstraße und wollte nach rechts auf die Hauptstraße fahren. Hierbei übersah er eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Voßbarg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ihlow/Ochtelbur - Autofahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Ochtelbur. Ein 82 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 16.40 Uhr auf der Fennenstraße in Richtung Fennehuser Weg. An der Kreuzung Ulmenstraße übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von rechts kommenden VW Crafter und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Opel wurde durch den Aufprall in einen Straßengraben geschleudert. Der 82-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Auf der Brückstraße in Norden kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte gegen 17 Uhr von einem dortigen Parkplatz auf die Fahrbahn fahren und übersah dabei offenbar einen von links kommenden Pedelec-Fahrer. Sie erfasste den 57-Jährigen, der dadurch stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Brandgeschehen

Norden - Feuer in Kaffeerösterei

In einer Kaffeerösterei in Norden kam es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 17.20 Uhr wurde der Leitstelle ein Feuer im Neuen Weg in der Norder Innenstadt gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache war in der Kaffeerösterei ein Röstofen in Brand geraten. Die beiden Inhaber hatten noch versucht, das Feuer zu löschen. Dabei atmeten sie offenbar Rauchgase ein. Sie wurden vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Es entstand nach ersten Erkenntnissen kein Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

