POL-BOR: Legden - Mutmaßlicher Drogendealer schlägt zu

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Kaiserstiege; Unfallzeit: 08.11.2022, 12.30 Uhr; Einen wartenden Wagen gestreift hat ein grüner Kombi in Gronau. Der Fahrer war am Dienstagmitttag gegen 12.30 Uhr auf der Kaiserstiege aus Richtung Alsenstraße kommend in Richtung Heerweg unterwegs. Nach Schilderung der Geschädigten war der Entgegenkommende so schnell gefahren, dass er an einer Fahrbahnverengung mit installierten ...

