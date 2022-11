Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer touchiert Fahrzeug

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Unfallzeit: 08.11.2022, 14.10 Uhr;

Einen geparkten Wagen touchiert hat der Fahrer eines dunklen VWs mit Ahauser Kennzeichen am Dienstag in Gronau. Der Unbekannte war gegen 14.10 Uhr aus einem Kreisverkehr auf die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hohe Straße gefahren. An einer Engstelle kam der Autofahrer einem Radler nahe, sodass dieser sehen konnte, wie der Unbekannte sein Handy bediente. Wenig später ereignete sich der Verkehrsunfall. Über die Hohe Straße und weiter über die Enscheder Straße fuhr der Flüchtige davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell