Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Weiterer Pkw in Brand gesetzt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Bonner Straße;

Tatzeit: 08.11.2022, 23.45 Uhr;

Erneut kam es am Dienstagabend in Schöppingen zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 23.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Bonner Straße aus. Auf einem Parkplatz stand ein Auto in Flammen. Es erscheint wahrscheinlich, dass Unbekannte das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt haben - wie auch bei den Bränden in Schöppingen und Eggerode in jüngster Vergangenheit. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet und die Präsenz in der Vechtegemeinde erhöht.

Hinweise bitte an die Ermittlungskommission "Egger" bei der Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell