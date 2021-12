Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Darguner Garagenkomplex "Lindenweg" im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.12.2021 um 01:20 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Demmin zu einen Brand in einem Darguner Garagenkomplex gerufen. Dort kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Vollbrand einer Garage. Diese wurde dadurch komplett zerstört. Auch die drei um- und anliegenden Garagen des zweireihigen Komplexes wurden durch Löschwasser und Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Da im Garagenkomplex Strom anliegt, kann ein technischer Defekt als Ursache in Frage kommen. Allerdings ist bislang auch eine fahrlässige bzw. vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen, weshalb die Polizei auch in diese Richtungen ermittelt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Über den Einsatz eines Brandursachenermittlers wird am heutigen Vormittag entschieden. Alle unmittelbaren Geschädigten konnten verständigt werden und erschienen am Brandort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,-Euro. Zur Brandbekämpfung waren 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Demmin, Zarnekow, Brudersdorf, Stubbendorf und Dargun mit insgesamt neun Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

