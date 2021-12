Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnenbrand beim DRK Pflegeheim in Wesenberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots)

Am 16.12.2021 gegen 23:20 Uhr kam es in Wesenberg, beim DRK Pflegeheim am Jungfernsteig zu einer Brandstiftung. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Mülltonnen auf dem Gelände in Brand gesetzt. Insgesamt brannten fünf Mülltonnen vollständig ab. Durch den Brand wurde ebenfalls ein direkt angrenzendes massives Nebengelass beschädigt. 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wesenberg waren mit drei Einsatzfahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca.15.000,- Euro. Für die Bewohner des Pflegeheimes bestand keine Gefahr. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung auf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258100, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

