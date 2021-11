Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll findet bei Kontrolle 85.000 Euro Barmittel nicht angemeldet

Singen (ots)

Bietingen/Gottmadingen: Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben in der vergangenen Woche am Grenzübergang Bietingen einen Bargeldschmuggelversuch aufgedeckt, bei dem insgesamt 85.000 Euro ohne Anmeldung über die Grenze gebracht werden sollten.

Sowohl der 69-jährige Fahrer als auch seine Begleiterin gaben bei der Einreise aus der Schweiz auf Befragen der Zöllner zunächst an, keinerlei anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Auch die Frage nach mitgeführten Barmitteln, wie Bargeld oder bestimmten Wertpapieren in Höhe von 10.000 Euro oder mehr, wurde von beiden verneint. In der Bauchtasche des 69-Jährigen fanden die Kontrolleure jedoch einen Auszahlungsbeleg einer namhaften Schweizer Bank in Höhe von 85.000 Euro. Bei der anschließenden Fahrzeug- und Gepäckkontrolle entdeckten die Zöllner in einem Rucksack schließlich auch die 85.000 Euro Bargeld.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde wegen des Nichtanmeldens der mitgeführten Barmittel ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem musste der Mann noch eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe in Höhe von über 22.000 Euro hinterlegen.

