Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tablet und Fernseher entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Losserstraße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2022, 18.45 Uhr, und 08.11.2022, 07.45 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu dem Haus an der Losserstraße verschafft, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher ein Fernsehgerät der Marke Grundig sowie einen Tablet-Computer des Herstellers Samsung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02561) 9260. (to)

