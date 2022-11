Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto streift wartenden Wagen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 08.11.2022, 12.30 Uhr;

Einen wartenden Wagen gestreift hat ein grüner Kombi in Gronau. Der Fahrer war am Dienstagmitttag gegen 12.30 Uhr auf der Kaiserstiege aus Richtung Alsenstraße kommend in Richtung Heerweg unterwegs. Nach Schilderung der Geschädigten war der Entgegenkommende so schnell gefahren, dass er an einer Fahrbahnverengung mit installierten Fahrbahnpolstern leicht abgehoben sei. Infolgedessen sei es zur Berührung gekommen. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der mit zwei Personen besetzte Wagen mit niederländischen Kennzeichen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jüngeren Mann mit blonden Haaren handeln. Der Beifahrer war älter und hatte dunkle Haare. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell