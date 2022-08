Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kennzeichen am Streifenwagen entwendet

St. Wendel-Bliesen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bliesen das hintere amtliche Kennzeichen eines Streifenwagens der PI St. Wendel. Die eingesetzten Beamten nahmen im Zusammenhang mit der Kirmes in Bliesen einen Einsatz wahr und stellten hierzu den Streifenwagen im Zeitraum von 01:20 Uhr bis 01:40 Uhr im Bereich der Kirchstraße zur einmündenden Klosterstraße ab. Mit Rückkehr zum Einsatzfahrzeug wurde das Fehlen des Kennzeichens bemerkt. Auffällig an dem Kennzeichen ist, dass es mit der Buchstabenkombination "SAL" für Saarland beginnt. Hinweise nimmt die Polizei unter 06851/8980 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell