Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in das Gebäude des Hundesportvereins Urexweiler

St. Wendel (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag über das Vordach Zutritt zu dem Dachbodenbereich des Gebäudes. Über diesen gelangte er in den Gastraum bzw. in die Küche. Dort entwendete er eine Registrierkasse, welche jedoch aufgebrochen im Nachgang auf dem Flugweg wiederaufgefunden werden konnte. Dem Täter gelang es nicht Beute zu machen. In der Kasse befand sich kein Bargeld. Durch den Einbruch ist es beim Sachschaden geblieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise an die Polizei St. Wendel unter Tel. 06851 / 898-0

