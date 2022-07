POL-FR: Schönau: Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "In der Teichmatt" wurde am Mittwoch, 20.07.2022 zwischen 13.00 Uhr und 14.50 Uhr ein Toyota Auris angefahren. Dieser stand ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in ...

mehr