POL-FR: Kleines Wiesental/ Tegernau: Nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Die L139 befuhr am Donnerstag, 21.07.2022 gegen 01.15 Uhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Seat von Wieslet herkommend in Richtung Tegernau. In einer leichten Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang Tegernau, kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. Hierdurch wurde der Pkw über die Fahrbahn geschleudert, wo dieser dann am linken Fahrbahnrand auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch Ersthelfer aufgefunden. Durch den Rettungsdienst wurde er versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Uni Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Der Seat wurde abgeschleppt.

